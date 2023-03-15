В Турции прокомментировали возможность открытия проливов для ВМС США с целью поиска БПЛА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал возможность открытия проливов для Военно-морских сил США, которые ищут упавший беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что страна придерживается мирного решения.

"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", – цитирует его агентство Anadolu.

Журналисты также поинтересовались у министра, одобрит ли Турция проход военных кораблей США в Черное море.

"МИД и Минобороны продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с администрацией президента. Последующие шаги прояснятся в ближайшее время", – ответил Акар.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего последний рухнул в воду.

По данным Минобороны России, истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к российской госгранице. Ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником словами: "не надо летать, где не положено". Он опроверг обвинения, что падение аппарата и якобы сброс топлива были неэкологичными.

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