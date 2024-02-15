Вашингтон связался с Москвой по угрозе нацбезопасности США – Белый дом

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Вашингтон уже связался с Москвой по вопросу касательно угрозы национальной безопасности Штатов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Вместе с тем необходимые контакты пока не организованы, добавил он. По словам Кирби, президент США Джо Байден поручил сотрудникам администрации связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется.

Представитель Белого дома также утверждает, что США не собираются нарушать международное соглашение о запрете на размещение оружия в космосе.

Ранее глава комитета по разведке американской палаты представителей Майк Тернер призвал главу государства Джо Байдена рассекретить данные о некой угрозе национальной безопасности, чтобы конгресс, администрация и союзники США могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что организует брифинг для лидеров конгресса по данной теме 15 февраля.

По информации СМИ, американские власти считают, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные сообщения уловкой Белого дома, которая призвана подвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег на Украину.

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