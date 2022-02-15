Украинский бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре

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В среду, 16 февраля, в Мариуполь планирует приехать ранее покинувший Украину бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Анну Терехову.

Ахметов покинул Украину 13 февраля. Также на фоне сообщений о готовящемся вторжении РФ из страны уехали еще несколько олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал их вернуться. Он назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы российской агрессии.

Также Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис.

До этого Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Он заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует ‎вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.

