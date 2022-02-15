Госдеп распорядился уничтожить аппаратуру в посольстве США на Украине – СМИ

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Госдепартамент США принял решение уничтожить аппаратуру в американском посольстве на Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, речь идет о сетевом оборудовании, компьютерах и телефонной системе. Как считают власти США, уничтожение всего этого сделает здание непригодным для приема дипломатической миссии.

В статье также сообщается, что накануне свыше 50 сотрудников американского дипведомства вывезли в Вашингтон секретные документы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти приняли решение временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, отмечал спикер.

До этого телеканал CBS сообщал, что Вашингтон намерен отозвать из Киева всех американских служащих в течение ближайших двух суток. До этого аналогичное сообщение поступало от Associated Press.

Власти России не раз утверждали, что не собираются вторгаться на территорию Украины. В частности, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркивал, что подобные действия лишены здравого смысла.