Госдеп распорядился уничтожить аппаратуру в посольстве США на Украине – СМИ

01:01
Фото: depositphotos/erik3804
Госдепартамент США принял решение уничтожить аппаратуру в американском посольстве на Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
По данным издания, речь идет о сетевом оборудовании, компьютерах и телефонной системе. Как считают власти США, уничтожение всего этого сделает здание непригодным для приема дипломатической миссии.
В статье также сообщается, что накануне свыше 50 сотрудников американского дипведомства вывезли в Вашингтон секретные документы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти приняли решение временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, отмечал спикер.
До этого телеканал CBS сообщал, что Вашингтон намерен отозвать из Киева всех американских служащих в течение ближайших двух суток. До этого аналогичное сообщение поступало от Associated Press.
Власти России не раз утверждали, что не собираются вторгаться на территорию Украины. В частности, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркивал, что подобные действия лишены здравого смысла.
Украина опровергла сообщения о запрете въезда в страну гражданам России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: