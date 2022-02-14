США решили временно перенести свое посольство на Украине во Львов

Фото: Анна Марченко/ТАСС

Соединенные Штаты решили временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной. – Прим. ред.) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", – цитирует его РИА Новости.

При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, в частности в вопросе координации усилий по деэскалации складывающейся ситуации, заключил американский чиновник.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Вашингтон намерен отозвать из Киева всех американских служащих в течение ближайших двух суток. До этого аналогичное сообщение поступало от Associated Press.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой. По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам.

