США решили временно перенести свое посольство на Украине во Львов

14 февраля, 23:38
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Соединенные Штаты решили временно перенести свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной. – Прим. ред.) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов", – цитирует его РИА Новости.
При этом диппредставительство продолжит взаимодействовать с украинскими властями, в частности в вопросе координации усилий по деэскалации складывающейся ситуации, заключил американский чиновник.
Ранее телеканал CBS сообщил, что Вашингтон намерен отозвать из Киева всех американских служащих в течение ближайших двух суток. До этого аналогичное сообщение поступало от Associated Press.
В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой. По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам.
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