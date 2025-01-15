Вьетнам поздравил РФ с успехами, которых она достигла при Путине

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Вьетнам поздравил Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина. Об этом заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

"Вы обеспечивание экономическую и политическую стабильность, жизнь населения улучшается, и вы даже повышаете роль России на международной арене", – цитирует РИА Новости лидера Вьетнама.

Также Кыонг называл Москву одним из первостепенных партнеров Ханоя. По мнению президента Вьетнама, визит Мишустина является хорошим началом года 75-летия дипломатических отношений РФ и Вьетнама.

Кроме того, вьетнамский лидер передал лучшие пожелания Путину, а российскому народу – новогодние пожелания процветания и счастья.

Президент РФ посетил Вьетнам с госвизитом в июне прошлого года. Его переговоры с руководством страны длились около 1,5 часа. Путин обменялся с То Ламом, занимавшим тогда должность главы Вьетнама, мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.

В рамках поездки Путин отметил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом относится к числу приоритетов России.