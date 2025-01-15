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Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам ГД принять в первом чтении законопроект о праве использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Такое решение опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.

По существующим законам транспорт юридических и физических лиц в ходе КТО может использоваться лишь для срочной доставки лиц в медицинские учреждения, а также для преследования террористов, если промедление может создать реальную угрозу.

По новым нормам предлагается брать любой транспорт граждан и организаций в рамках "обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом". Порядок возмещения расходов, связанных с использованием автомобилей, определяется кабмином РФ.

С лета 2024 года режим КТО действует в нескольких российских регионах, включая Курскую область, где продолжаются бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в регион "сильным козырем" на планируемых мирных переговорах, однако за все время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 900 военнослужащих, указывали в российском Минобороны.

