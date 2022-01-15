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Политика

00:57

Пушков оценил предложенный в США пакет санкций против России

политика

Фото: URA.RU/TASS/Vladimir Andreyev

Сенатор Алексей Пушков дал комментарий по новому пакету санкций против России, предложенному в США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее американский сенатор Марко Рубио представил новый набор ограничений, направленных против РФ. В частности, он предложил в случае вторжения России на Украину ввести санкции лично против президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, сенатор счел необходимым ограничить доступ России к системе SWIFT.

По мнению Пушкова, в Сенате США устроили соревнование по теме, кто лучше придумает санкции против России.

"Это уже третий законопроект о санкциях против России. Он вряд ли пройдет, ибо уже есть один, поддержанный демократами. А Рубио – республиканец", – отметил российский сенатор.

Он выразил мнение, что данная инициатива сенатора Рубио является пиаром.

"Не более того", – заключил Пушков.

Накануне Сенат конгресса США не поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Инициатива республиканца Теда Круза от штата Техас не набрала необходимые 60 голосов.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

В свою очередь, глава Минфина Силуанов заявил, что отключать Россию от SWIFT невыгодно никому. Министр напомнил, что РФ является активным участником международного рынка.

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