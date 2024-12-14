РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе на Украине

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Несколько взрывов прогремело в районе Одессы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Тревога в Одесской области действует еще с вечера 13 декабря.

Ранее, днем 13 декабря, стало известно о массированном ударе по критически важным объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. ВС РФ использовали для этого высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударные БПЛА.

На всей территории Украины фиксировались экстренные отключения электричества, о чем сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом утром 13 декабря в Киеве и в районе Вышгорода Киевской области прозвучали взрывы.