Британия и США ввели санкции против командующего спецназом КСИР

Фото: 123RF/catalby

Великобритания и США ввели санкции в отношении командующего силами специального назначения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани, сообщает РИА Новости.

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что в координации со Штатами первый пакет санкций в рамках нового режима был введен также против палестинского подразделения Аль-Кудс, его командующего Мохаммада Сайед Изади и еще трех членов группировки.

Кроме того, под ограничения подпали представители движения ХАМАС и Палестинского Исламского Джихада в Иране Халед Каддуми и Нассер Абу Шариф.

Как утверждают власти Британии, все новые фигуранты санкционного списка имеют связи с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом, а также задействованы в деятельности вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За нее проголосовали 153 страны. Против высказались 10 государств, воздержались 23.

Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. По его словам, нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования, решить вопрос создания палестинского государства. Он также отметил, что некоторые страны ООН блокируют решения по этому конфликту, однако так устроена сама организация.



Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа