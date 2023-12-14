Генерал армии США Милли рассмеялся в ответ на запрос Залужного по F-16

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Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного поставить Украине самолеты F-16. Об этом сообщает The Washington Post.

Разговор прошел якобы на фоне утечек секретных документов США по Украине, которые включали в себя ранее не публиковавшиеся оценки американских служб. Бывший глава американского Генштаба позвонил Залужному, чтобы принести извинения за начавшийся скандал, говорится в материале.

Главком ВСУ, однако, заявил, что утечка документов может принести пользу, а не вред. По данным СМИ, Залужный отметил, что в документах не было указано о наличии истребителей F-16 на Украине, так что их необходимо передать как можно скорее.

"Милли рассмеялся", – цитирует газета слова украинского чиновника.

В публикации также отмечается, что утечка документов вызвала ярость у руководства США и недовольство президента Украины Владимира Зеленского.

В начале апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона. В них содержалась информация в том числе о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Ему предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.



Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей