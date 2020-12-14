18:54
Фото: Москва 24
Коллегия выборщиков приступила к голосованию за президента США в ряде штатов восточного побережья.
Они начали свою работу в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Позже всего коллегия выборщиков приступит к голосованию в Гаване – в 3:00 мск.
Процедура голосования заключается в том, что выборщики составляют по два специальных документа-сертификата в шести копиях. Их подписывают и отправляют президенту американского сената, а также госсекретарю штата, в Национальный архив и старшему судье округа.
Результаты выборов президента становятся официальными после голосования выборщиков. Однако окончательное утверждение результатов произойдет на совместной сессии конгресса, которая состоится 6 января.
Выборы президента США провели 3 ноября. Кандидат на пост главы государства Джозеф Байден объявил о своей победе. В настоящий момент считается, что выборщики готовы присудить ему 306 голосов против 232 у действующего президента США Дональда Трампа.
Последний не согласен с результатами выборов и пытается оспорить их в суде. В штабе Трампа уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан. 13 декабря президент подчеркнул, что продолжит борьбу в судебной форме, несмотря на отклонение иска Верховным судом США.
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