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В мире

14 декабря, 03:07

В ЕС отвергли санкции против РФ из-за ситуации в Черном море

политика

Фото: AP/Matt Dunham

Большинство стран-членов Евросоюза выступают против введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе.

Как сообщил журналистам европейский источник на полях саммита ЕС в Брюсселе, санкции за инцидент в Азовском море посчитали контрпродуктивными, передает ТАСС.

По словам дипломата, в ЕС считают, что "необходимо добиться снижения эскалации", а также "найти решение вопроса с длительным досмотром судов, в том числе и европейских".

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС единогласно принял решение продлить на полгода экономические санкции в отношении России.

"Москва и мир": конфликт на Азове


Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия не приемлет фактические претензии Москвы на Азовское море.

25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили границу РФ. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы на два месяца.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине, а Киев ответил введением военного положения в стране и решением не продлевать Договор о дружбе с Россией.

Сообщалось, что Евросоюз подготовит изменения в новые санкции против России "в связи с подрывом суверенитета Украины".

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