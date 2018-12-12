Германия выступит за продление санкций против России

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Германия собирается выступить за продление существующих антироссийских санкций на саммите ЕС. Такое заявление канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 декабря сделала в Бундестаге, передает ТАСС.

"Будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", – произнесла Меркель.

Она также выразила обеспокоенность действиями РФ, подчеркнув, что Германия не приемлет фактические претензии Москвы на Азовское море.

25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили границу РФ. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы на два месяца.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине, а Киев ответил введением военного положения в стране и решением не продлевать Договор о дружбе с Россией.

Между тем Евросоюз начал готовить изменения в санкции против России "в связи с подрывом суверенитета Украины".