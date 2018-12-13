ЕС продлил санкции против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейский союз (ЕС) принял решение на саммите в Брюсселе продлить на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

"Европейский союз единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений", – сказал он.

В ближайшие недели будет проведена формальная процедура по закреплению этого вопроса.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия выступит за продление антироссийских санкций. Она также выразила обеспокоенность действиями России, подчеркнув, что ФРГ не приемлет фактические претензии РФ на Азовское море.