США заявили о планах продажи Южной Корее ракет SM-6 на 650 млн долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее 38 зенитных управляемых ракет SM-6. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, сообщает ТАСС.

Общая сумма возможной сделки составит 650 миллионов долларов. В рамках договоренностей с Сеулом предусмотрены обучение личного состава, а также предоставление запчастей и техобслуживание.

В МИД КНДР ранее неоднократно обвиняли США в обострении ситуации на Корейском полуострове.

До этого Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.