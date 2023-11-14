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14 ноября, 16:43

Политика

США ввели новые санкции против ХАМАС

Фото: 123RF/designer491

Соединенные Штаты ввели новые санкции против ключевых официальных лиц движения ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран финансирует ХАМАС и палестинский Исламский джихад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Уточняется, что это третий раунд рестрикций против ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября. Также санкции против движения вводит Великобритания. В частности, в список попал один из основателей ХАМАС, бывший глава палестинского МИД Махмуд аз-Захар.

Ранее сообщалось, что США внесли девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС, в санкционный перечень по противодействию терроризму. В список были добавлены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Позднее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что страны Запада предпримут скоординированные усилия, чтобы лишить радикальное палестинское движение ХАМАС доходов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа были выпущены в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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