Евросоюз изучает возможность введения санкций против ХАМАС

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Европейский союз изучает возможность введения санкций в отношении представителей радикальной палестинской организации ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Отмечается, что он озвучил эту идею в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД 27 государств блока.

"Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список", – заявил источник.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что Запад предпримет скоординированные усилия, чтобы лишить ХАМАС доходов.

По его словам, в ближайшие дни и недели партнеры и союзники Вашингтона предпримут действия, которые будут направлены на закрытие благотворительных организаций, способных передавать деньги радикалам.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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