10 ноября, 16:50Политика
Евросоюз изучает возможность введения санкций против ХАМАС
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Европейский союз изучает возможность введения санкций в отношении представителей радикальной палестинской организации ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
Отмечается, что он озвучил эту идею в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД 27 государств блока.
"Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список", – заявил источник.
Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что Запад предпримет скоординированные усилия, чтобы лишить ХАМАС доходов.
По его словам, в ближайшие дни и недели партнеры и союзники Вашингтона предпримут действия, которые будут направлены на закрытие благотворительных организаций, способных передавать деньги радикалам.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
Читайте также