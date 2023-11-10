Минфин США и союзники примут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования

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Страны Запада предпримут скоординированные усилия, чтобы лишить радикальное палестинское движение ХАМАС доходов. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.

"Ответ – да. Мы увидим больше действий против ХАМАС", – заявил он в ответ на вопрос о том, собираются ли США ужесточать санкции против ХАМАС.

Адейемо уточнил, что в ближайшие дни и недели партнеры и союзники США предпримут действия, направленные на закрытие благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС. Он уточнил, что о некоторых из них будет объявлено публично, а некоторые будут приняты незаметно.

Ранее сообщалось, что США внесли девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС, в санкционный перечень по противодействию терроризму. В список были добавлены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа были выпущены в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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