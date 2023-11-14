Херш заявил, что США не могут повлиять на Израиль из-за "вакуума власти"

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США не способны повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

Журналист пообщался с чиновником, который заявил, что в Вашингтоне образовался "вакуум власти", что привело к настоящему хаосу, ведь "балом никто не правит".

Он добавил, что сотрудники Белого дома обсуждают, что сделать, чтобы президент США Джо Байден не остался на очередной срок. Чиновник заявил, что все эти события "страшны и позорны".

Херш заметил, что в связи с этим союзники США не готовы прислушиваться к их советам, поскольку сложно доверять государству, в структурах которого царит беспорядок.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку Нетаньяху продолжает делать в Газе все, что пожелает", – заключил Херш.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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