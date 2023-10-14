"Хезболлах" обстреляла наблюдательный пункт израильской армии в Шебаа

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Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" совершило ракетно-минометный обстрел командно-наблюдательного пункта армии обороны Израиля в Биркет-эн-Наккаре. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

"Объект почти полностью разрушен в результате прямого попадания, повреждено техническое оборудование", – сказано в сообщении.

ВС Израиля нанесли удары по некоторым военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы. Также в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили о сигналах воздушной тревоги, связанной с возможным ракетным ударом.

"Сирены прозвучали в Тель-Авиве и в центральной части Израиля", – добавили ЦАХАЛ в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что сигналы продолжают звучать в населенных пунктах на юге Израиля, прилегающих к сектору Газа. При этом тревогу объявили также и в Ашкелоне, который расположен в ближайшем к палестинскому анклаву крупном израильском городе.

Ранее Ливан выпустил в направлении Израиля около 30 минометных снарядов, часть из них попала на израильскую территорию. Израильская армия в ответ начала наносить удары по тем районам Ливана, откуда были выпущены снаряды.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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