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Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди – младший предостерег администрацию страны от решения наносить удары вглубь территории России с применением высокоточных западных ракет.

"Госсекретарь (Энтони. – Прим. ред.) Блинкен, президент (Джо. – Прим. ред.) Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию", – призвал политик в одной из публикаций на своей страницк в соцсети X.

Кеннеди также отметил, что обращается к ним с этой просьбой "как гражданин мира".

Эти слова американского политика стали комментарием по поводу заявлений Владимира Путина, по словам которого страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт.

Российский лидер также назвал подменой понятий подобные обсуждения западных стран. Он указал на то, что украинские войска и так совершают удары вглубь России с помощью БПЛА и других средств.

При этом Белый дом в итоговом заявлении о встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о каком-либо решении американского лидера касательно этого вопроса.