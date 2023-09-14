Пашинян заявил, что гумпомощь из РФ не может исправить ситуацию в Карабахе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, поступивший через населенный пункт Аскеран гуманитарный груз из России не может серьезно повлиять на нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, армянское правительство получило от Азербайджана предложения по мирному соглашению.

"Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона", – заявил Пашинян.

Ранее он сообщил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Пашинян подчеркнул, что регион был зоной ответственности подразделений РФ. Однако после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью там изменилась.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вновь начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня, но в сентябре 2022 года ситуация обострилась.

12 декабря 2022 года Баку закрыл единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Вместе с этим Азербайджан периодически перекрывает поставки газа.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявлял, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне обязаны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном