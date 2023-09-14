Токио продолжит курс на заключение мирного договора с Москвой – новый глава МИД Японии

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Япония продолжит курс на решение территориального спора с Россией вокруг Курильских островов и заключение мирного договора с Москвой. Об этом заявила новый глава МИД Японии Еко Камикава, сообщает ТАСС.

По ее словам, вопрос возобновления посещений могил бывших японских жителей Курил их родственниками является на данный момент одним из приоритетных для японской стороны в отношениях с РФ.

Политику с Москвой Токио будет выстраивать, исходя из своих национальных интересов, добавила Камикава. Вместе с тем, заявила новый глава МИД, Япония как председатель G7 продолжит санкционную политику в отношении России.

13 сентября правительство Японии в полном составе ушло в отставку, соответствующие прошения министров принял премьер-министр страны Фумио Кисида.

В новом кабинете сменились 13 из 19 министров, из них 11 впервые получили министерские портфели. Кроме того, в новом правительстве теперь пять женщин – это максимальное число наравне со вторым составом правительства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.