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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, соответствующие прошения министров принял премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Ожидается, что Кисида проведет обсуждение с главой партии "Комэйто" Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. После этого новый кабинет министров пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.

Издание отмечает, что в новом кабинете сменится 13 из 19 министров, из них 11 впервые получат министерские портфели. Кроме того, в новом правительстве будет пять женщин – это максимальное число наравне со вторым составом правительства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу заявление об уходе в отставку. По местному законодательству, вместе с главой правительства в отставку уходят и все остальные члены кабмина.

В марте этого года правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку. Такое решение принял врио губернатора округа Владислав Кузнецов.