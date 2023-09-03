Медведев заявил, что Япония все активнее помогает Киеву

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Япония все активнее помогает "киевскому режиму" и втягивается в военную конфронтацию. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во время поездки на Сахалин, видео опубликовано в его телеграм-канале.

"Наша страна продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит, причем при поддержке западных кураторов, которые в те годы – годы Великой Отечественной войны – были нашими союзниками", – сказал он.

Медведев уточнил, что говорит об этом специально на Сахалине, чтобы Япония его услышала. Помимо этого, в ответ на протесты Японии против поездок госдеятелей РФ на Курилы политик подчеркнул, что власти России волнуют чувства только россиян.

Также Медведев заявил, что японские власти проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Токио проводит военные учения около Курильских островов.

В июне японский премьер Фумио Кисида сказал, что Япония сохраняет свою позицию в отношении заключения мирного договора с РФ. Ранее российский МИД призвал Японию смириться с реальностью по теме принадлежности Южных Курил.

Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией