Япония должна отказаться от новой милитаризации и признать итоги Второй мировой – Медведев

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Японские власти проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, пишет ТАСС.

Так, по словам Медведева, в Японии при поддержке кураторов США активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения на силы самообороны и военные операции за рубежом, закупается иностранное вооружение. Кроме того, Токио проводит военные учения около Курильских островов.

Зампред Совбеза РФ порекомендовал японским властям извлечь уроки из истории и признать итоги Второй мировой войны, а также отказаться от милитаристских планов во благо собственного народа.

Медведев также заявил, что использование Соединенными Штатами без военной необходимости атомного оружия против Японии в 1945 году показало истинное лицо Вашингтона. Он добавил, что сегодня американская администрация ведет себя точно так же.

"Точно так же США готовы действовать и сейчас, когда руками своих вассалов ведут гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине", – отметил Медведев.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев сообщил, что Россия учтет возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии при военном планировании.

В июне этого года японский министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что Токио и Вашингтон обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия.

Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией