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Правительство Латвии ушло в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг, 17 августа, подал президенту Эдгару Ринкевичу заявление об уходе в отставку. По местному законодательству, вместе с главой правительства в отставку уходят и все остальные члены кабмина.

В правительственную коалицию входили три партии: "Новое единство", "Национальное объединение" и "Объединенный список". Кариньш ранее указывал, что последняя препятствует принятию кабмином решений.

Политический конфликт обострили президентские выборы в стране, которые состоялись в мае. Члены коалиции не смогли договориться о едином кандидате. В итоге победил Эдгар Ринкевич от "Нового единства".

После этого премьер-министр предложил расширить коалицию за счет партии "Прогрессивные" и Союза зеленых и крестьян либо провести ротацию в правительстве. Оба предложения не были поддержаны его коллегами по коалиции.

14 августа Кариньш объявил о решении уйти в отставку. Партию "Новое единство" он призвал выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства. Этим кандидатом стала министр благосостояния страны Эвика Силиня.

