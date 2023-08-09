Губернатор Севастополя сообщил об отставке чиновника из-за закупки иномарки на 12 млн

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Руководитель госэкспертизы Севастополя был уволен после того, как стало известно о закупке в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для его учреждения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Закупка отменена. Руководитель учреждения ушел в отставку. Те, кто готовили для него эти решения, – также последуют за ним", – написал он.

Развожаев выразил надежду, что это послужит уроком для всех чиновников Севастополя. Он подчеркнул, что "прежде чем про себя любимых думать, надо включать голову".

Вечером 8 августа Развожаев сообщил, что узнал о госзакупке от ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей. Он пообещал, что уволит ответственного за данную закупку, и назвал ее "либо провокацией, либо деградацией".

Ранее Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поручение президента РФ, отметил, что действующие машины никто утилизировать не будет. Их будут заменять на российские по мере того, как они будут выходить из строя.

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях