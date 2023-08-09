Губернатор Севастополя пообещал уволить чиновника, решившего закупить иномарки на 12 млн

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уволит чиновника, организовавшего госзакупку французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для нужд государственной экспертизы города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Увидел сейчас в ряде телеграм-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей", – написал он.

По его словам, подобная закупка является либо провокацией, либо деградацией и полным непониманием того, в какой ситуации находится страна.

Развожаев подчеркнул, что отменил закупку и завтра уволит того, кто принял решение о ее проведении.

Ранее Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поручение президента РФ, отметил, что действующие машины никто утилизировать не будет. Их будут заменять на российские по мере того, как они будут выходить из строя.

Позднее в Минпромторге России заверили, что отечественные предприятия, которые специализируются на выпуске машин, смогут удовлетворить потребность в авто для госсектора.



Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях