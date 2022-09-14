Премьер Швеции анонсировала уход в отставку

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон анонсировала уход в отставку 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Она признала поражение на парламентских выборах. Андерссон добавила, что ответственность за продолжение формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту.

"Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую партию в оппозиции", – сказала премьер Швеции.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики после скандала, разгоревшегося из-за попавших в СМИ видеозаписей, где она веселится в компании друзей. Марин заявила, что ей нечего скрывать, поскольку она никогда не принимала наркотики и у нее нет проблем с прохождением подобных тестов. В то же время политик назвала нелепым такое требование.

До этого финские СМИ распространили видео из соцсетей, на которых вместе с премьером страны веселятся близкие ей знаменитости. Отмечалось, якобы на записи слышно, как кто-то из гостей произносит слово "мука", имея в виду кокаин. Кроме того, белый порошок, предположительно, виден на одном из роликов.

