МИД Украины не планирует реагировать на заявления Минска о полетах БПЛА

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Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска касательно прилетов украинских беспилотников в Белоруссию.

"Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет. Будем дальше следить за действиями и заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать", – приводит РИА Новости слова Тихого.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. По словам президента республики Александра Лукашенко, Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны страны добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения границы группой украинских БПЛА.