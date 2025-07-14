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Администрация президента США Дональда Трампа может передать Украине первые крылатые ракеты JASSM, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Military Watch Magazine.

JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Данная ракета может нести боеголовку массой до 450 килограммов, а также обладает ограниченной малозаметностью и высокой точностью наведения.

По данным издания, ракеты могут быть переданы для оснащения истребителей F-16. Благодаря этому даже устаревшие модификации этого истребителя станут более эффективными.

О возможности передачи JASSM впервые заговорили в августе прошлого года. Однако депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, подчеркивал, что США "пойдут по скользкой дорожке", если согласуют поставку ракет.

Он также отмечал, что таким образом Джо Байден, который на тот момент был президентов Штатов, пытался спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и применение более разрушительного оружия.