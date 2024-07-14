Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об отводе войск на южных рубежах

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Белоруссия начала отводить войска, которые ранее были переброшены к границе Украины на южном направлении. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин, его слова передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Как он утверждает, такое решение связано с спадом напряжения на южном направлении рядом с границей с Украиной. Теперь же войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

По словам Хренина, в приграничных районах будут находиться лишь "незначительные дежурные силы и средства" для контроля ситуации на южной границе.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. По его словам, украинцы от границы отвели свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к границе с Белоруссией, и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. После этого президент поручил отвести белорусские войска с южных рубежей в места постоянной дислокации.

Ранее в Генштабе ВС Белоруссии заявляли о непростой обстановке на границе с Украиной. Однако, по их информации, явных провокаций удалось избежать. При этом вопрос концентрации войск Киева на границе с Белоруссией является и проблемой РФ, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

