Песков: РФ считает вопрос концентрации ВСУ на границе с Белоруссией своей проблемой

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Вопрос концентрации Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией является и проблемой России, поскольку Москва и Минск союзники и партнеры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, государства находятся в полном контакте по данному вопросу. Тему могут поднять и на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко на саммите ШОС, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

"Белоруссия – это Союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб", – цитирует его RT.

Кроме того, Минобороны РФ и Белоруссии также находятся в постоянной координации, добавил представитель Кремля.

Ранее на границе Белоруссии и Украины был найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Схрон нашли в рамках проведения оперативных мероприятий.

Начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко назвал непростой ситуацию на границе с Украиной. По его словам, явных провокаций пока не произошло только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия.

