Песков: РФ считает вопрос концентрации ВСУ на границе с Белоруссией своей проблемой

01 июля, 12:43Политика
Фото: kremlin.ru
Вопрос концентрации Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией является и проблемой России, поскольку Москва и Минск союзники и партнеры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, государства находятся в полном контакте по данному вопросу. Тему могут поднять и на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко на саммите ШОС, уточнил пресс-секретарь российского лидера.
"Белоруссия – это Союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб", – цитирует его RT.
Кроме того, Минобороны РФ и Белоруссии также находятся в постоянной координации, добавил представитель Кремля.
Ранее на границе Белоруссии и Украины был найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Схрон нашли в рамках проведения оперативных мероприятий.
Начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко назвал непростой ситуацию на границе с Украиной. По его словам, явных провокаций пока не произошло только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия.