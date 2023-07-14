Посольство РФ заявило, что следит за ситуацией с россиянином Конощенком

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство РФ в США следит за ситуацией вокруг россиянина Вадима Конощенка, который находится под следствием в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом дипмиссии Надежду Шумову.

"Внимательно следим за развитием ситуации. <...> Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что российская сторона будет требовать от США соблюдения прав и интересов гражданина РФ.

Правоохранительные органы Эстонии задержали Вадима Конощенка в декабре прошлого года по запросу США. Его обвиняют в переправке американской продукции в Россию в обход санкций, за что ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Посольство РФ в Таллине задержание россиянина назвало провокацией и очередным "захватом в заложники российского гражданина". В МИД РФ пообещали не оставить случившееся без ответа.

14 июля стало известно, что Конощенка экстрадировали из Эстонии в США. В этот же день прошло первое заседание по делу россиянина. Свою вину он не признал. Следующее заседание состоится 31 июля.

