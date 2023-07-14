В конгрессе США отклонили поправки о снижении военной помощи Украине

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Палата представителей конгресса США отклонила поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 год о снижении и блокировке последующей военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что американскими законодателями было предложено множество различных поправок в данный закон.

В частности, палата представителей конгресса также отклонила поправки, которые требовали от президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине.

Ранее сообщалось, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Помимо этого, о новом пакете военной помощи Киеву объявили в Великобритании. В рамках него на Украину отправят более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств.

Страны G7 также пообещали увеличить поставку вооружений Киеву, ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных.

Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия