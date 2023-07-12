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Страны G7 пообещали увеличить поставку вооружений Киеву, ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных, сообщает Financial Times со ссылкой на декларацию G7.

Отмечается, что страны G7 согласовали общие принципы гарантий безопасности Украине. Среди них – поставки "современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах", а также помощь в обеспечении кибербезопасности.

Украинская сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательства провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами, говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал опасным намерение G7 предоставить гарантии безопасности Украине. Он пояснил, что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Киеву, страны Группы семи фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

Таким образом они посягают на безопасность России, резюмировал Песков.

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