Песков назвал опасным намерение G7 предоставить Киеву гарантии безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным и опасным намерение стран G7 предоставить гарантии безопасности Украине, поскольку таким образом они посягают на безопасность России.

Он пояснил, что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Киеву, страны Группы семи фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

"То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России", – заметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США и другие лидеры G7 объявят о планах помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдерживать будущие атаки. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что страны Группы семи представят гарантии безопасности для Украины 12 июля – по завершении саммита НАТО.

Она отметила, что американский лидер Джо Байден и лидеры стран G7 должны выступить с крупным заявлением совместно с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными. Помимо этого, она предусматривает расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие промышленных мощностей.

Саммит Североатлантического альянса стартовал в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков