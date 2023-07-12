Лидеры G7 объявят 12 июля о гарантиях безопасности для Украины – Белый дом

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США и другие лидеры G7 объявят о планах помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдерживать будущие атаки, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, страны "Группы семи" представят гарантии безопасности для Украины 12 июля – по завершении саммита НАТО. Она отметила, что американский лидер Джо Байден и лидеры стран G7 должны выступить с крупным заявлением совместно с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными. Помимо этого, она предусматривает расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие промышленных мощностей.

Ранее сообщалось, что в тексте итогового заявления с саммита НАТО Россию называют наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

Страны НАТО также призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.

Саммит Североатлантического альянса стартовал в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

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