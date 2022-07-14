Обстрел автостанции в Донецке велся из американской гаубицы М777 – Пушилин

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово", – уточнил Пушилин.

Он прибыл на место происшествия, где ранее погибли два мирных жителя и три пострадали. Глава ДНР рассказал, что погибла девушка, возвращавшаяся с работы, и водитель маршрутки.

Пушилин заметил, что рядом с автостанцией нет военных объектов. Произошедшее он назвал очередным целенаправленным обстрелом мирных жителей.

Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, а также самоходных пушек "2С7 Пион", поставленных Украине из США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США предоставляли Украине разведывательные данные для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS. По ее словам, США еще и негласно откомандировали инструкторов, которые помогали украинским военным правильно прицеливаться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

