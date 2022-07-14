"Адский цирк": Захарова прокомментировала ситуацию вокруг турбины для "Северного потока"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг решения Канады вернуть отремонтированную турбину для "Северного потока".
"Я считаю, что ситуация вокруг турбин – это какой-то адский цирк", – высказалась она в эфире "Соловьев Live".
По мнению дипломата, канадские власти приняли по этому вопросу весь необходимый комплекс мер, но при этом даже не задумались, как именно они будут их реализовывать. Режимы стран Запада не подразумевают аналитического подхода к разрешению проблем Европы, добавила она.
Ранее решить вопрос с доставкой турбины призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.
В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.
Проблема с турбинами возникла после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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