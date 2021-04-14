Патрушев заявил о подготовке Украиной провокаций с гибелью своих солдат

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина при поддержке Соединенных Штатов может устроить провокации с потерей своих солдат и техники для разжигания военного конфликта в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

"Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", – сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

Он отметил, что Украина стала активнее говорить о планах силового захвата территории полуострова при поддержке Вашингтона. Кроме того, в новой военной стратегии Киева Россия прямо указана как военный враг.

"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране", – подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, США и страны Запада усиливают украинскую армию и подталкивают киевское руководство к вооруженному конфликту, в то же время настаивая на собственной незаинтересованности в разжигании военного противостояния вокруг Крыма. По данным Патрушева, за последние дни с авиабаз США на территорию Украины прибыло более пяти военных самолетов.

"Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных учений, осуществляют поставку летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств", – указал он.

Ранее Патрушев заявил, что на Украине при поддержке стран Запада развернуты учебные диверсинно-разведывательные центры, в которых, по некоторым данным, может быть организована подготовка терактов на территории России.