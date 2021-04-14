Патрушев заявил, что Запад помогает готовить диверсантов на Украине

Фото: kremlin.ru
На Украине при поддержке стран Запада развернуты учебные диверсинно-разведывательные центры, в которых, по некоторым данным, может быть организована подготовка терактов на территории России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.
"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов и не только в России, но и на территории других государств", – сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
Ранее Патрушев сообщил, что в 2020 году в Крыму удалось предотвратить шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности. Он отметил, что данная статистика говорит о сложной оперативной обстановке в регионе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: