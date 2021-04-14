Патрушев заявил, что Запад помогает готовить диверсантов на Украине

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На Украине при поддержке стран Запада развернуты учебные диверсинно-разведывательные центры, в которых, по некоторым данным, может быть организована подготовка терактов на территории России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов и не только в России, но и на территории других государств", – сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

Ранее Патрушев сообщил, что в 2020 году в Крыму удалось предотвратить шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности. Он отметил, что данная статистика говорит о сложной оперативной обстановке в регионе.