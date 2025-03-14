Медведев резко ответил на заявление главы МИД Британии о перемирии на Украине

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призывы Великобритании к Москве принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявлял, что Россия должна пойти на перемирие без всяких условий, поскольку, по его мнению, было бы неправильно вводить условия для разрешения конфликта.

"С дипломатической точки зрения Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она появилась", – написал Медведев в соцсети X.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением временного прекращения огня на Украине, но подчеркнул, что в вопросе есть некоторые нюансы. Например, лидер РФ считает, что Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Президент уточнил, что Россия будет вести переговоры о следующих шагах по прекращению огня на территории Украины, учитывая текущую ситуацию на месте. Он также не исключил возможность обсуждения вопроса о перемирии с президентом США Дональдом Трампом.