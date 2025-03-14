Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

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Генсек НАТО Марк Рютте сообщил в интервью Bloomberg TV, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается.

Журналисты спросили у Рютте, на самом ли деле президент США Дональд Трамп снял с повестки вопрос о вступлении Украины в Альянс. На этот вопрос генсек НАТО ответил: "Да".

Рютте 11 марта отправился в Вашингтон, где должен был встретиться с Трампом. Во время рабочей поездки он также встретился с высокопоставленными представителями администрации и конгресса США. При этом тема предстоящих переговоров не раскрывалась.

Между тем Рютте оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году. При этом он не считает, что Альянс будет принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Однако НАТО, по его словам, может советовать, как лучше всего это сделать.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский указывал, что готов оставить свой пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе.

