Минск планирует поставить на вооружение 2 установки под "Орешник" к концу года

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К концу этого года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под российские комплексы гиперзвукового оружия "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я сейчас контролирую производство этих установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить", – сказал белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, спешка в этом вопросе не нужна. "Орешник" является серьезным оружием, которое "на колене за полгода, за год не сделаешь", подчеркнул политик.

Ранее президент Белоруссии заявил, что комплексы гиперзвукового оружия "Орешник" скоро поступят на вооружение армии республики. Лукашенко напомнил, что его страна уже получила тактическое ядерное оружие. Кроме того, отметил он, пусковую часть к "Орешнику" производят в Белоруссии.

Белорусский лидер прилетел в Россию для переговоров с Владимиром Путиным 13 марта. Они обсудили ключевые аспекты взаимодействия между Москвой и Минском и определили перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества. В результате был подписан ряд документов.