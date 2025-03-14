Лукашенко заявил о скором поступлении "Орешника" на вооружение белорусской армии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что новейшие российские комплексы гиперзвукового оружия "Орешник" скоро поступят на вооружение армии республики.

Лукашенко напомнил, что его страна уже получила тактическое ядерное оружие. Кроме того, он отметил, что пусковую часть к "Орешнику" производят в Белоруссии.

"Несколько ракет (Минск рассчитывает получить. – Прим. ред.), а пусковые установки мы сделаем", – уточнил президент Белоруссии.

Вместе с тем, продолжил Лукашенко, страны работают над созданием нового разведывательного спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров.

"Начинка наша, платформа ваша. Она почти готова", – сказал он.

Лукашенко посетил Россию для переговоров с Владимиром Путиным 13 марта. Они обсудили ключевые аспекты взаимодействия между двумя странами и определили перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества.

В результате был подписан ряд документов. Также вступил в законную силу договор о взаимной безопасности России и Белоруссии.

В свою очередь, Путин в ходе переговоров заявил, что российские граждане, постоянно проживающие в Белоруссии, и белорусы, находящиеся в России, имеют право участвовать в выборах в обеих странах в качестве избирателей и кандидатов.

