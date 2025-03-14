Лукашенко заявил, что Белоруссия не войдет в состав России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, не следует "ломиться в эту дверь", иначе можно погубить все, что было создано.

"Надо идти спокойно, <...> шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко указал, что введение единой валюты России и Белоруссии сейчас не нужно, момент упущен. Однако, считает он, страны органично дополняют друг друга в промышленности, несмотря на разный ресурсный потенциал. Помимо этого, он отметил эффективность Союзного государства.

"Благодаря нашей совместной работе, это (Союзное государство. – Прим. ред.) живой организм, который позволяет в зависимости от складывающихся обстоятельств выбирать нужные нам инструменты, вырабатывать, апробировать новые методы работы", – сказал он и в качестве примера привел последние "бешеные" и незаконные санкции Запада.

Лукашенко также заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу народа соседней страны. С его слов, Москва и Минск в трудные времена смогли сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне.

Белорусский лидер прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным 13 марта. В результате диалога они подписали ряд документов, среди которых соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции. Более того, в законную силу вступил договор о взаимной безопасности России и Белоруссии.