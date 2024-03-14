Миссия РФ подвергла критике европейские расследования по "Северным потокам"

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Отказ наказать виновных в диверсии на "Северных потоках" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Подобным образом он прокомментировал тот факт, что Швеция и Дания прекратили расследование. Полянский напомнил, что диверсия произошла в датских территориальных водах.

По его данным, расследования Швеции, Дании и ФРГ по диверсии были нетранспарентными для России, данные страны отвергли попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны РФ. Первый зампостпредседателя отметил, что эти расследования не принесли каких-либо результатов.

В сообщении говорится, что Россия оставляет за собой право добиваться международного расследования случившегося на газопроводах. По словам Полянского, год назад страны Запада не дали Совбезу принять подготовленную Россией резолюцию с призывом к генсеку ООН создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта.

"Мы исходим из того, что члены Совета безопасности будут работать в духе доброй воли и заинтересованы в привлечении тех, кто подорвал "Северный поток", к ответственности", – заметил он.

Виновных в диверсии необходимо установить, они должны предстать перед судом, уверен Полянский. Москву не устроят выводы, утверждающие, что "Северные потоки" взорвали, заключил зампостпреда.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что западные страны не проводят расследования подрыва, потому что в них виноваты США и другие страны Североатлантического альянса.

В начале февраля этого года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, объяснив это тем, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. В свою очередь, полиция Дании также объявила о завершении расследования. По их сведениям, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Вскоре Генпрокуратура ФРГ объявила, что будет и дальше расследовать ЧП на "Северных потоках". При этом в ведомстве не стали раскрывать детали по поводу возможного поступления от Швеции и Дании промежуточных итогов.

Инцидент на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

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